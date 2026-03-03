幾田りら、アニメ「リラックマ」で主題歌＆ナレーションを担当！4月4日放送開始＆コラボビジュアルが公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

シンガーソングライターとして活動し、“小説を音楽にするユニット”YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍する幾田りらが書き下ろした新曲「stay with me」が主題歌として起用となる、Production I.G制作によるアニメ「リラックマ」が、4月4日（土）あさ9時25分よりTBSにて放送開始となることが決定。あわせて、リラックマ×幾田りらのコラボビジュアルが公開された。

さらに本作では、幾田りらが主題歌だけでなく、作品のナレーションも担当することが解禁。本日公開された第1弾PVでは、さまざまな姿に扮して旅をするリラックマたちの様子を、やわらかなナレーションとともに“ごゆるり”と楽しめる映像に仕上がっている。

主題歌「stay with me」は幾田りらによる書き下ろし楽曲となり、そっと寄り添うような温かさを湛え、日常の喧騒を忘れさせる穏やかなアコースティックサウンドが印象的な一曲となっている。あわせて、本人コメント映像も到着した。

●楽曲情報

アニメ「リラックマ」主題歌

幾田りら

「stay with me」

作詞・作曲：幾田りら 編曲：KOHD

リリース日未定

●作品情報

アニメ「リラックマ」

＜イントロダクション＞

どんな毎日も、あなたといっしょの「リラックマ」が

今度は日常を飛び出して、ゆる〜り広がるアニメーションの世界へ。

心がふわっと軽くなるような、そんなひと時。

どこにいても、なにをしてても、

あなたのそばにリラックマを。

新たにうごきだす、わくわくの物語。

2026年春、ぜひ「リラックマ」に会いにきてくださいね。

【スタッフ】

ナレーション 幾田りら

原作 サンエックス

監督 板津匡覧（前編）、かまくらゆみ（後編）

キャラクターデザイン 森田千誉

美術監督 山㟢涼奈

美術 スタジオ風雅

色彩設計 佐藤真由美

撮影監督 奥村隆弘

編集 植松淳一

音響監督 菊田浩巳

音楽 横関公太、池田善哉、菅野みづき

音楽制作 レジェンドア

アニメーションプロデューサー 松下慶子

アニメーション制作 Production I.G

主題歌

「stay with me」

アーティスト：幾田りら

作詞・作曲：幾田りら 編曲：KOHD

(Echoes／Sony Music Entertainment (Japan) Inc.)

(C)SAN-X / チームリラックマ

