米Paramountは現地時間2月27日、米Warner Bros. Discovery(WBD)を1,100億ドルで買収。「世界有数のメディアおよびエンターテインメント企業を設立する正式合併契約を締結した」と発表した。

WBDをめぐっては、米Netflixと米Paramountの間で争奪戦が繰り広げられてきたが、既報の通り、Netflixは2月末に撤退を表明していた。ParamountはWBDの発行済み株式全株に対し、1株当たり31ドルの現金を支払う。

この取引は両社の取締役会で全会一致で承認されており、2026年初春に投票が実施され、2026年第3四半期に完了する見込み。

この買収により、配信サービスのParamount+、HBO Max、Plutoを統合。「最高クラスの映画・テレビスタジオ、ストリーミング・プラットフォーム、そしてリニア・プラットフォームを網羅し、革新的で魅力的なストーリーテリングの機会を創出する」という。

ParamountとWBDは、両スタジオを維持しながら、ワールドクラスのクリエイティブ人材の獲得と維持を最優先し、両スタジオのプラットフォームとサードパーティの配給パートナー向けに、スタジオごとに年間15本の劇場公開映画を含む、幅広い高品質コンテンツのパイプラインを提供する能力を、今後さらに強化するという。

ストリーミング配信については、「ParamountとWBDの強みを統合することで、ユーザーへのリーチ、エンゲージメント、収益化を強化し、直接消費者へと作品を届けるプラットフォームを構築。これにより、ストリーミング配信の競争を激化させると同時に、加入者の増加を加速し、エンゲージメントを深め、長期的な収益性を大幅に高めるという。

また、「コンテンツサプライヤーと消費者の双方に魅力的な価値を提供し、今日のストリーミング市場において、強力で信頼できる新たな競合企業を確立することになる」としている。

さらに、「すべての映画は劇場で完全公開され、有料ビデオオンデマンド(VOD)で全世界で視聴可能になるまでに最低45日間かかる。最も成功した作品については、視聴者を最大化するために60～90日間、あるいはそれ以上の期間を設ける予定」という。

両社は、「ゲーム・オブ・スローンズ」、「ミッション：インポッシブル」、「ハリー・ポッター」、「トップガン」、「DCユニバース」、「スポンジ・ボブ」といった人気フランチャイズを生み出してきた。「主要ストリーミング・プラットフォームを通じて、消費者に幅広い選択肢を提供する」としている。