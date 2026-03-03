【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円 非常にダイナミックな値動き 【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円 非常にダイナミックな値動き

【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円 非常にダイナミックな値動き



先週から昨日までのまとめ

スイス円は、安全資産としての側面とキャリートレードの対象としての側面の両方が意識され、週を通じて急激な上昇と調整を繰り返す非常にダイナミックな値動きとなった。



23日： 199円台後半で堅調に推移し、一時200円の大台に乗せる場面も見られたが、方向感を欠くもみ合いとなった。

24日（重要）： 深夜に安値 199.34円 まで押し込まれた後、東京市場から欧州市場にかけて買いが殺到。一気に 201.70円 まで約2.3円の急騰を演じた。その後、201円台前半で底堅さを固める動きを見せた。

25日～26日： 上昇の勢いが加速し、26日には一時 202.72円 まで到達。利確売りをこなしながら下値を切り上げる展開が続いた。

27日～28日： 週末にかけてさらに上値を追い、利確売りに押されつつも203円台を維持。高値圏での引けとなった。

3月2日： 早朝に202円台前半まで調整が入るも、欧州市場以降に再度急騰。一時 204.01円 まで上昇し年初来高値を更新した。しかし、NY市場引けにかけては地政学リスク等により202円台まで押し戻される展開となった。



テクニカル分析

レジスタンス 2：204.00 円（心理的節目・年初来高値）

レジスタンス 1： 202.50 ～ 203.00 円（直近の戻り高値）

サポート 1： 201.60 ～ 201.70 円（3月3日直近安値）

サポート 2： 199.30 ～ 199.50 円（2月24日急騰の起点）



RSI (14) 28.9。明確な「売られすぎ」水準に突入している。短期的には反発が期待される位置だが、トレンドの転換にも警戒が必要。



MACD ゼロラインの上方でシグナル線を上抜けるゴールデンクロスの形を維持。上昇モメンタムが依然として強いことを示唆している。



トレンド：シグナル線を下抜けるデッドクロスが確定。ヒストグラムもマイナス圏で拡大しており、目先の下押し圧力は依然として強い。



【メインシナリオ】調整後の底固めとレンジ移行

急騰の反動による調整が続き、一定のレンジで落ち着きを取り戻す展開。



想定レンジ： 200.50 ～ 203.00 円



展開： RSIの売られすぎを背景に、 201.60円付近で一度下げ止まる動き。その後、週末の米雇用統計などの材料待ちとなり、 202円台を中心としたレンジ相場へ移行する。先週までの過熱感を冷ます期間が必要になるとみる。



【対抗シナリオ】高値圏へのV字回復

地政学リスクのさらなる深刻化等により、スイスフラン買いが再加速する展開。



想定レンジ： 201.50 ～ 204.50 円展開： 現水準（ 201円台半ば）を大底として、欧州市場から猛烈な買い戻しが入る。26日の高値 $202.72$ 円を早期に回復し、再び年初来高値である 204 円超えを試す動き。円売りが継続する中でスイスフラン独歩高の様相を呈する。



今週の主な予定と結果

スイス

03/02 16:30 小売売上高 （1月） 結果 -1.1% 前回 2.9% （前年比）

03/02 17:30 製造業PMI（購買担当者景気指数） （2月） 結果 47.4 予想 50.0 前回 48.8

03/04 16:30 消費者物価指数（CPI） （2月） 予想 0.0% 前回 -0.1% （前月比）

03/04 16:30 消費者物価指数（CPI） （2月） 予想 0.4% 前回 0.1% （前年比）

03/05 17:00 雇用統計 （2月） 予想 3.2% 前回 3.2% （失業率（季調前））

03/05 17:00 雇用統計 （2月） 予想 2.9% 前回 2.9% （失業率（季調済））



日本

03/03 08:30 雇用統計 （1月） 結果 2.7% 予想 2.6% 前回 2.6% （完全失業率）

03/03 08:30 雇用統計 （1月） 結果 1.18倍 予想 1.2倍 前回 1.19倍 （有効求人倍率）

03/03 08:50 設備投資 （2025年 第4四半期） 結果 6.5% 予想 3.0% 前回 2.9% （前年比）

03/03 08:50 マネタリーベース （2月） 結果 -10.6% 前回 -9.5% （前年比）

03/04 14:00 消費者態度指数 （2月） 予想 38.1 前回 37.9 （消費者態度指数）

03/05 08:50 対外・対内証券投資 （02/21 - 02/27） 前回 -18988.0億円 （対外証券投資-中長期ネット）

03/05 08:50 対外・対内証券投資 （02/21 - 02/27） 前回 4085.0億円 （対外証券投資-株式ネット）

03/05 08:50 対外・対内証券投資 （02/21 - 02/27） 前回 18872.0億円 （対内証券投資-中長期ネット）

03/05 08:50 対外・対内証券投資 （02/21 - 02/27） 前回 4020.0億円 （対内証券投資-株式ネット）

