ハーマンインターナショナルは、オ－ディオブランドJBLより、ワイヤレスオーバーイヤーヘッドフォン「JBL Tune 780NC」を3月13日よりJBL各種オンラインストアにて限定販売する。ブラック/ホワイト/ブルー/ラベンダーの４種類のカラーバリエーションで、直販価格は18,700円。

従来モデルから進化したリアルタイム補正機能付きノイズキャンセリングを新たに搭載。JBL空間サウンドに対応したことで、没入感の高いリスニング体験を実現するという。

JBL Pure Bassサウンドを表現する40mm径ドライバーに加え、Personi-Fi 3.0によるユーザ個人の聴覚特性に最適化されたサウンド調整も可能。2基のビームフォーミングマイクにより、オンライン会議や通話でもクリアな音声が伝わるとのこと。

Bluetooth 6.0により、LEオーディオとAuracastレシーバー、マルチポイント接続に対応する。加えて最大76時間の連続再生が可能なほか、5分の充電で約5時間使用できる急速充電機能を搭載している。

専用アプリ「JBL Headphones」を用いると、EQ調整を始めとした多様なパーソナライズ設定が可能。デザイン面では、メタリック仕上げのヒンジやエンボスロゴを採用し、耐久性と高級感を両立したとのこと。

周波数特性は有線接続時で10Hz～40kHz、無線接続時で10Hz～20kHz。対応コーデックはSBC/AAC/LC3、対応プロファイルはA2DP V1.4/AVRCP V1.6.3/HFP V1.9。USB-C to 3.5mmケーブル（約1.2m）が付属する。

ブラック

ホワイト

ブルー

ラベンダー