フリーアナウンサーの中川安奈（32）が3日、自身のインスタグラムを更新。人気芸人＆大物タレントとのスリーショットを公開した。

「テレビ東京『二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜』 またひとつフリーになってからの念願が叶いました 大好きなこの番組への出演」とつづり、「博多華丸・大吉」の博多大吉、元TOKIOの松岡昌宏とのスリーショットをアップした。

「NHKあさイチのリポーター時代から大変お世話になっている大好きな大吉先生とも、フリーになってから初めて共演させていただけて 夢のようなひとときでした！」とつづった。

「他局ですがミタゾノさんの大ファンだったので、松岡さんから生の『痛み入ります』を聞かせていただけて大感動…そして帰国子女仲間の加藤ジャンプさんの本も後日ゲットしました！ディープな居酒屋さん情報満載」と記した。

「いや〜これは仕事なのか!?と思ってしまうくらいほんとに楽しかったなぁ（お酒もまわってだいぶ素の状態の私が出ていると思います…）」と中川アナ。「あまりに楽しかったので収録が終わって着替えてからも名残惜しくて少しだけみなさまとご一緒させていただきました」とした。