3日13時現在の日経平均株価は前日比1242.92円（-2.14％）安の5万6814.32円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は193、値下がりは1379、変わらずは18と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は192.53円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が104.54円、東エレク <8035>が64.18円、ファナック <6954>が48.63円、トヨタ <7203>が40.28円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を20.06円押し上げている。次いで三菱商 <8058>が12.13円、リクルート <6098>が11.73円、ＨＯＹＡ <7741>が3.34円、レーザーテク <6920>が1.60円と続く。



業種別では33業種すべてが値下がり。下落率1位は輸送用機器で、以下、石油・石炭、空運、繊維、ゴム製品、電気機器と並ぶ。



※13時0分4秒時点



株探ニュース

