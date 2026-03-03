『ルックバック』NHKで地上波初放送！22日午後11時から放送開始
アニメ映画『ルックバック』が、NHK総合テレビで3月22日午後11時より地上波初放送されることが決定した。
【画像】NHKで放送！公開された『ルックバック』名場面カット
『ルックバック』は、藤本タツキ氏の読み切り漫画を原作とする、58分の中編アニメ。学年新聞で4コマ漫画を連載する小学生の藤野と不登校の同級生・京本は、漫画へのひたむきな思いによってつながるが、ある日、すべてを打ち砕く事件が起こるというストーリー。
押山監督自身が半数以上のカットを手掛け、8人の凄腕アニメーターのみで作画した作品ながら、口コミで好評が広まり、封切り時の119館から拡大公開されて、興行収入20.4億円の大ヒットを記録。そして第48回日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞を受賞した。
監督・脚本・キャラクターデザインを務めたのは、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』（2009年）、『借りぐらしのアリエッティ』（2010年）、『風立ちぬ』（2013年）など、数多くの劇場大作に主要スタッフとして携わってきた、押山清高。その才能の評価は高く、アヌシー国際アニメーション映画祭2019で日本アニメーション界注目の若手クリエイター26人の1人にも選出されている。
【画像】NHKで放送！公開された『ルックバック』名場面カット
『ルックバック』は、藤本タツキ氏の読み切り漫画を原作とする、58分の中編アニメ。学年新聞で4コマ漫画を連載する小学生の藤野と不登校の同級生・京本は、漫画へのひたむきな思いによってつながるが、ある日、すべてを打ち砕く事件が起こるというストーリー。
押山監督自身が半数以上のカットを手掛け、8人の凄腕アニメーターのみで作画した作品ながら、口コミで好評が広まり、封切り時の119館から拡大公開されて、興行収入20.4億円の大ヒットを記録。そして第48回日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞を受賞した。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優