DAIGO、共演者らとの“うぃっしゅ”写真添え『ばけばけ』出演を報告「おトキさん、司之介さん、フミさんにも会えて、ヘブン先生にも会えて感動」 出演時間は『豊臣兄弟！』超える「44〜45秒」
ミュージシャンのDAIGO（47）が3日、自身のXを更新。妻・北川景子（39）も主要人物として出演中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）で同日の放送回で“朝ドラ初出演”を果たし、共演者らとのオフショットを添えて出演を報告した。
【写真】高石あかり、池脇千鶴ら共演者らと“うぃっしゅ”ポーズを決めるDAIGO
DAIGOが演じたのは、ヒロイン・松野トキ（高石あかり ※高=はしごだか）を診察する医師・薮井。人柄の良い町医者だが、蛇と蛙からは“ヤブ医者”と呼ばれている。
投稿では、「速報！DAIGOばけばけ出演！朝ドラ初出演！人生初のTB 妻のバーター！藪医者の藪井さん！出番は大河の30秒を超える44〜45秒!!おトキさん、司之介さん、フミさんにも会えて、ヘブン先生にも会えて感動 みんなでうぃっしゅ そしておタエさんありがとう笑」とつづり、高石、岡部たかし、池脇千鶴、トミー・バストウらとの記念ショットを披露した。
ファンからは「大河俳優の夢も、朝ドラ俳優の夢も叶えたDAIGOさんすごいです！おめでとうございます！」「熊本弁最高…（笑）トキが出産まで出てほしい」「藪井先生！もっかいちゃんと見てぇ、絶対貧血じゃないー!!」「ご夫婦でばけばけ出演おめでとうございます」「素晴らしいやぶ医者でした」「トミーさんもウィッシュして日米親善」「二度見しました 妻バーター最高」「薮医者にピッタリだなあ（褒めてる）」などのコメントが寄せられている。
