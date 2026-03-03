ジャンポケ太田、夫婦円満の秘訣は謝罪 ケンカまで秒読み段階の時間も「無駄な時間」
お笑いトリオ・ジャングルポケットの太田博久（42）、モデルの近藤千尋（36）夫妻が3日、都内で行われた『PPIH 新業態（食品強化型ドンキ）戦略発表会』にゲストとして参加した。
【全身ショット】仲良く手をふる太田博久＆近藤千尋夫妻
イベントにかけ、夫婦円満の“〇〇パフォーマンス”で語ることに。太田は「謝罪パフォーマンス」と即答し、「ある意味、タイパなんです。揉める雰囲気になると根本的な解決に向かわない無駄な時間が多くないですか？『ムカついているから口聞かない』とか。言わずに態度でわからせるとか。お互いのせめぎ合いの無駄な時間が多い。離婚しない限りは夫婦で結局、仲直りをする。そうなると、その間の時間がマジで無駄。僕は奥さんの機嫌が悪そうだなと思ったら何で怒っているのかとかじゃなくて、まず謝罪。まず謝って、自分が何をしたかを、その後に奥さんに聞く。無駄な時間をなくすタイパですね」と力説した。
一方の近藤は「2人の時間を大切にしているので“デートパフォーマンス”かな」とする。3人の子育て中で、隙間時間の10分だけでも2人でコーヒーを飲みに行くそう。近藤の話を聞いた太田は「俺も、それにしよう！それが言いたかった」と方針転換。あきれながら近藤は「ホント！何、謝罪って！怖い奥さんみたいじゃん！」とボヤいていた。そして「気付いてる？今日も『おはよう』じゃなくて『ごめんね』と起きてきたんだよ（笑）。何も悪いことしてないのに。たぶん私より、ちょっと長く寝たことについての『ごめんね』で」と近藤がバラすと、太田は照れていた。
『ドン・キホーテ』を展開するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）は食品強化型ドンキの『驚楽の殿堂 ロビン・フッド』を4月から展開することを発表。第1号店のオープンは4月24日に愛知県あま市に甚目寺店がオープンする。
