原油輸送に影響

【ドバイ＝吉形祐司、ワシントン＝淵上隆悠】イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」の司令官顧問は２日、国営テレビの番組で、海上輸送の要衝ホルムズ海峡を封鎖したと明言した。

ホルムズ海峡を航行する船舶には「火をつける」とも宣言した。米ＦＯＸニュースは「物理的に遮断されているわけではない」とする米軍関係者の話を伝えて封鎖を否定しているが、原油輸送の不確実性が高まるのは必至だ。

エブラヒム・ジャッバリ司令官顧問は２日の国営テレビの番組で、封鎖は既に実行されていると主張した。「米国は石油が欲しいのだろうが、一滴たりとも届かないことを知るべきだ」と強硬姿勢を示した。

湾岸諸国のパイプラインについても「我々の手の届く範囲にあり、域内のエネルギー資源は敵には渡さない」と言及。米軍基地を抱える湾岸諸国に対し、米国の味方をしないよう威嚇した。

革命防衛隊は２日の戦果報告で、ホルムズ海峡において「米国の同盟国のタンカーが無人機２機の攻撃を受けて炎上中」と発表した。ロイター通信によると、２日に被害を受けたのは、親米ホンジュラス船籍のタンカーだという。イランには、封鎖情報を拡散させて世界経済を揺さぶり、国際世論を攻撃中止に導く狙いがあるとみられる。

ルビオ国務長官、原油価格高騰「予想していた」

これに対し、米側はホルムズ海峡に面するイラン南部への攻撃を強めている模様だ。米中央軍は２日、Ｘ（旧ツイッター）で「（オマーン湾で）２日前までイランは１１隻の船舶を保有していたが、今日はゼロだ」と投稿し、空爆の一部始終をおさめた動画も公開した。米軍はこれまでに革命防衛隊の司令部や、ドローン（無人機）を搭載できる空母と称する艦艇「シャヒド・バゲリ」を攻撃したとしている。

一方、イランに対する空爆は３日未明も続き、イスラエル軍が首都テヘランの国営テレビを爆撃した。１日に続く２度目の攻撃で、事前に近隣住民に避難を勧告した上で実行した。

イスラエル軍によると、情報省関連の拠点１０か所や、治安関連のビルなどを標的とした。イラン軍の兵器製造工場や革命防衛隊の航空・宇宙軍の拠点もミサイルで攻撃した。

米中央軍は２日、イランとの戦闘で新たに米軍関係者２人が死亡し、犠牲者は計６人になったと発表した。ＣＮＮは情報筋の話として、イランの攻撃はクウェートのシュアイバ港に設置された米軍の作戦センターを直撃したと報じた。

原油高による経済への打撃を懸念する米国のルビオ国務長官は２日、記者団に対し、対イラン攻撃に伴う原油価格高騰は「問題になると予想していた」とした上で、３日から影響を緩和するための措置をとると明らかにした。