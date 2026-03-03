女優の高石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は4日、第108話が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

松野トキ（郄石あかり）はレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）がフィリピン行きを計画していることをラン（蓮佛美沙子）から知る。ランの家からの帰り道、動けなくなってしまい、通り掛かった錦織丈（杉田雷麟）と正木清一（日高由起刀）に連れられ、病院を受診。大きな病かと不安なトキだったが、診察の結果、新たな命を授かった。トキの報告に、松野フミ（池脇千鶴）と松野司之介（岡部たかし）は歓喜。しかし、トキはヘブンに告げるのは待ってほしいと家族に伝える…。

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。