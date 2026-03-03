【3月3日更新! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
2026年3月の新商品5品まとめ(3月3日発売予定 )
今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。
ローソン2026年3月の新商品まとめ
これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?
「大盛トマトガーリック」(697円)
「大盛トマトガーリック」(697円)
価格 : 697円
エネルギー : 743kcal
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
にんにくをきかせたトマトソースとごろごろジューシーなミートボールが魅力の「大盛トマトガーリック」が登場です。パンチの効いたにんにくの香りが食欲をそそるトマトソースに、食べ応えのあるミートボールを合わせたこちら。ボリューム満点で、お腹いっぱいパスタを堪能したい時にぴったりな一品になっています。
「おかズドン! 黒胡椒にんにくだれ鶏唐揚弁当」(626円)
「おかズドン! 黒胡椒にんにくだれ鶏唐揚弁当」(626円)
価格 : 626円
エネルギー : 733kcal
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
大きな鶏唐揚に黒胡椒とにんにくの効いた濃厚だれをかけた、ごはんの進む「おかズドン! 黒胡椒にんにくだれ鶏唐揚弁当」が登場。ジューシーな唐揚げにパンチの効いたタレがよく絡み、一口食べれば食欲が止まらない味わいに仕上げた一品。ガッツリ食べたい時に最適な、満足感のあるお弁当です。
「ROLLサンド 生ハムマスカルポーネ」(397円)
「ROLLサンド 生ハムマスカルポーネ」(397円)
価格 : 397円
エネルギー : 252kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※北海道地域では商品仕様と栄養成分が異なるとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
ソフトフランスパンに、トマト、レタス、オニオンマリネなどの野菜と生ハムをトッピングした「ROLLサンド 生ハムマスカルポーネ」が登場。バジルソースとマスカルポーネを合わせることで、コク深く爽やかな味わいに仕上げた具だくさんなカフェ風ロールサンドです。ランチや軽食に、彩り豊かな一品を楽しんでみてはいかがでしょうか?
「てりたまご鶏竜田揚げバーガー」(462円)
「てりたまご鶏竜田揚げバーガー」(462円)
価格 : 462円
エネルギー : 504kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
照焼ソース味の鶏竜田揚げにたまごとチーズをトッピングした「てりたまご鶏竜田揚げバーガー」が登場。ジューシーに揚げた鶏竜田と甘辛いソースに、まろやかなたまごとコクのあるチーズが絶妙にマッチします。ボリュームたっぷりで、しっかりとお腹を満たしてくれるハンバーガーに仕上がっています。
「からあげクン レモン味」(278円)
「からあげクン レモン味」(278円)
価格 : 278円
エネルギー : 247kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※熱量は参照値とのこと
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
国産のレモンを使用した、さっぱり仕立ての「からあげクン レモン味」が登場です。レモンの爽やかな酸味と香りが鶏肉の旨みを引き立て、ついつい手が伸びる飽きのこない美味しさが魅力のこちら。小腹が空いた時やおやつ、おつまみにもぴったりな一品になっています。
まとめ
3月3日発売の新商品は、「大盛トマトガーリック」や「おかズドン! 黒胡椒にんにくだれ鶏唐揚弁当」、「からあげクン レモン味」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。
※画像は公式ホームページより引用
