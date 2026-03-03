人生の選択肢 第6回 「自分の機嫌が最優先」結成1年でM-1準決勝の「大王」が″楽しいまま″で描く未来

人生の選択肢 第6回 「自分の機嫌が最優先」結成1年でM-1準決勝の「大王」が″楽しいまま″で描く未来