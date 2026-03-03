夏木マリ、和の手料理公開「味しみしみで美味しそう」「器まで素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/03/03】夏木マリが3月1日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。
【写真】73歳ベテラン女優「味しみしみで美味しそう」頂き物の大根で作った和食おかず
夏木は「浅草の本龍院さんでお下がりのお大根をいただいて来てぶり大根にしました」とコメント。丸い焼き物の器に入った手作りのぶり大根を公開した。
この投稿に、ファンからは「味しみしみで美味しそう」「食欲そそられる」「器まで素敵」「盛り付け方がおしゃれ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
