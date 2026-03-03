飯島直子、工藤静香からの豪華差し入れショット公開「センスある」「ちょうど良いサイズ感」と反響
【モデルプレス＝2026/03/03】女優の飯島直子が3月2日、自身のInstagramを更新。歌手の工藤静香からの差し入れを公開した。
【写真】50代月9女優「チョイスがお洒落」キムタク妻からの粋な差し入れ公開
飯島は「わたしごとで たいへん恐縮ですが一昨日だか昨日だか、うるう年なのでよく分かりませんが元気にまた一つ年齢を重ねられたこと感謝しかありません」と自身の58歳の誕生日を報告。さらに「ここ数日の写真を載せておくね」とつづり、複数のショットを公開。「工藤静香様よりフルーツサンド頂きました！」と書かれた紙が付いた差し入れショットを投稿している。
また飯島と工藤が頬を寄せた2ショット写真も公開している。
この投稿には「仲良しショット可愛すぎる」「誕生日おめでとうございます」「差し入れ豪華」「センスある」「ちょうど良いサイズ感」「さすがチョイスがお洒落」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
