「柄物」挑戦するなら →【しまむら】で！ 春にもぴったり♡「1,000円台トップス」

いつもシンプルな無地の服を選びがち……。そんな大人女性が気分を変えるなら、一点投入でサマ見えが狙える柄物にトライしてみて。春に向け買い足すなら、【しまむら】の「1,000円台トップス」がおすすめ。手に取りやすい価格で挑戦しやすいのが魅力です。春コーデにぴったりなボーダー柄と花柄のトップスをピックアップしたので、店舗で見つけたらぜひカゴに入れて。

プレッピーな雰囲気が漂うポロセーター

【しまむら】「マルチBDポロニットPO」\1,639（税込）

トレンド感のあるポロ襟付きのセーター。ボーダー柄が爽やかな雰囲気を醸し出し、好印象コーデに導いてくれそう。落ち着いたトーンの配色なので、普段あまり柄物を着ない人でも挑戦しやすいかも。しまむら好きのインフルエンサー@marino12131さんによると「薄手ニットで春も余裕で着られちゃう」とのことで、ロングシーズンの活躍が期待できます。

コーデに華やぎを添える花柄Tシャツ

【しまむら】「テレコハナガラインナーT」\1,089（税込）

清楚な小花柄が季節感をまとうTシャツ。上品な色味なので、大人女性のデイリーコーデに取り入れやすそう。袖口と裾がさり気なくメローフリルになっており、コーデに程よい甘さをプラスしてくれます。細リブのすっきりとしたシルエットなので、キャミワンピやジャケットのインナーにぴったり。スカートと合わせたフェミニンなコーデや、ジーンズでカジュアルに落とし込むのもおすすめ。

