ママ友よ、うちは無料の体操教室じゃない！ 鉄棒練習のため「毎日通わせて！」→ 5歳息子の『真っ当な一言』

これは筆者自身の体験です。5歳の息子Rが逆上がりをできるようになりたいと熱望し、誕生日プレゼントとして室内用の鉄棒を購入することに決めました。喜んで練習を始めたRでしたが、ある日、友達Mちゃんとそのママから思わぬお願いをされ……。息子が自分の意見をしっかりと主張する姿に驚き、成長を感じた出来事です。

逆上がりを目指して頑張る息子の姿

うちの息子Rが、最近ずっと、どうしても逆上がりができるようになりたいと言っていました。小さな体で一生懸命に挑戦する姿を見ていると、親としてもなんとか応援したくなるものです。

しかし、鉄棒は意外と高価で、家の中に置くスペースも必要なため、かなり悩みました。それでも、Rが「逆上がりができるようになりたい！」と言い続ける姿に心を動かされ、誕生日プレゼントとしてお願いされて、購入を決めました。

息子の練習と成長

鉄棒を子ども部屋に設置してから、Rは毎日嬉しそうに練習を始めました。最初は数回ぶら下がることすらできなかったのですが、少しずつ体力がついてきて、見事に逆上がりもできるように！ その成長を見て、私はとても誇らしく感じました。

友達Mちゃんとの楽しいひととき

ある日、Rの友達Mちゃんが遊びに来て、鉄棒に興味津々でしばらく遊び始めました。最初は喜んでもらえて嬉しく思っていたのですが、次第にMちゃんのママであるCさんが「逆上がりの練習をここでさせてほしい」とお願いしてきました。「寒いから、家の中で練習させてほしい」と言うCさんは、なんと「1週間毎日通わせてほしい」とも言い出し、Mちゃんも「やりたい！」と言ってきました。驚いた私は予定があるため無理だと伝えましたが、Cさんは「それなら空いている日だけでも」と一向に引く気配がありません。