学生は卒業シーズン。ネットでは芸能人の卒業報告が相次いでいる。



【写真】もう見られない…制服姿で笑顔のピース

モデルで女優の本田紗来が2日、自身のインスタグラムを更新。高校を卒業したことを報告。明治大学付属八王子高等学校の校門前で制服姿でピースサインをする写真などを掲載。「みんなに出会えたことが、私の宝物です。本当にだいすき。3年間、ありがとう。」と感謝をつづった。



アイドルグループNMB48の吉見純音は2月28日のＸで「 友達、先生、スタッフさん、家族、全ての方々の支えで無事高校を卒業出来ました 本当にありがとうございました！！ 感謝の気持ちでいっぱいです。 12年間通った大好きなキャンパスともお別れ 」と記し、大阪教育大学付属高等学校の池田校舎での卒業式の袴姿をはじめ、同付属池田小学校、中学校の入学式、卒業式の写真を掲載した。



グラビアアイドルでタレントの百田汐里も2月17日に自身のインスタグラムで「最初は学校行きたくないって言ってた時期もあったけど、優しすぎるお友達に出会えてほんとに幸せで充実したあっという間の3年間でした」とつづり、大阪学芸高等学校の卒業証書を手に花束とバルーンを抱えるショットを添えている。



