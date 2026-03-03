ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日に開業25周年を迎えることを記念し、2026年3月4日から2027年3月30日までアニバーサリーイベント“Discover U!!!（ディスカバー・ユー!!!）”を開催！

“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な1年をお届けするこの期間、25周年の祝祭を彩るスペシャルなドリンクボトルが登場します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「25周年アニバーサリー・ドリンクボトル」

発売日：

『ジュラシック・パーク』デザイン：2026年4月17日予定

『ジョーズ』デザイン：夏頃予定

25周年のテーマ“Discover U!!!”を掲げ、パーク全体が盛大な“祭り”の熱気に包まれるアニバーサリーイヤー。

その記念すべき年を祝うアイテムとして、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンならではの『ジュラシック・パーク』と『ジョーズ』デザインされた「25周年アニバーサリー・ドリンクボトル」が登場！

開業当時を思わせる、立体的なデザインがインパクト抜群なデザイン。

『ジュラシック・パーク』デザインは、2026年4月17日。

ジュラシック·パーク·ザ·ライドのロゴもデザインされています。

『ジョーズ』デザインは、夏頃に発売予定です。

イベント期間中は、25体のピカチュウが登場する『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』や、ゲストとクルーが一体となって盛り上がる『Discover U!!! タイム』など、刺激的なエンターテイメントが目白押しです。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「25周年アニバーサリー・ドリンクボトル」の紹介でした。

