元AKB・佐藤すみれ＆プロレスラー愛鷹亮、夫婦で芸能事務所所属 芸能界復帰の佐藤「二人合わせた根性は誰にも負けません！」NRC PRODUCTION夫婦初の所属
芸能事務所・NRC PRODUCTIONは3日、元AKB48で芸能活動を再開した佐藤すみれ（32）と夫でプロレスラーの愛鷹亮（36）が夫婦で所属すると発表した。令和に新設された同事務所では初の夫婦での所属タレントとなる。
同社は2024年に設立。振付師・槙田紗子や、『仮面ライダーガッチャード』に出演していた宮原華音らが所属している。
2月27日に佐藤の同事務所所属が発表され、新たに元警察官からプロレスラーに転身した夫・愛鷹の所属も発表された。
■佐藤すみれ コメント
全く別世界で闘ってきた私たちですが、アイドルはアスリートでもありアスリートはアイドルでもあることを知りました。
二人合わせた根性は誰にも負けません！
なかなか生きづらい世の中ではありますが、見ていて元気がもらえる、そんな存在になれたらと思います。
■愛鷹亮 コメント
皆さん、いつもあたたかい応援ありがとうございます。
このたびNRC PRODUCTIONに所属となり、36歳で新たな表現の場へ挑みます。
リングで培った「本気で、全力で、前へ。」という不変のスタイルを胸に、覚悟と責任を持って突き進む所存です。
泥臭く、愛と情熱を持って精進いたします！
