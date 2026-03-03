サンマルクカフェ「ICHIGO FES」開幕 ハーゲンダッツと再タッグも
サンマルクカフェは、いちごを主役にした期間限定フェア「ICHIGO FES」を10日から開催する。ハーゲンダッツとの第2弾タイアップ商品を含む全4商品を展開し、春の訪れを告げる華やかなラインナップを打ち出す。
【画像】果⾁感たっぷり…ビジュも最高なミルクスムージー
今年の春は「いちご」をテーマに、見た目も味わいも華やかなメニューをそろえた。いちご風味のクロワッサン生地を使用した「プレミアム ICHIGO チョコクロ」は、中にいちご顆粒入りチョコレートと特製いちごクリームを包み込んだ一品。仕上げにドライいちごをトッピングし、ピンク色の生地と鮮やかな赤色のコントラストが目を引く。
人気ドリンクをアレンジした「プレミアム ICHIGO ロイヤルミルクティー」は、果肉たっぷりのいちごソースとコンデンスミルクを合わせた。赤・白・茶色の3層が織りなすグラデーションが特徴で、混ぜることでミルクの甘さと茶葉の香りが調和する。
ハーゲンダッツとのコラボ商品も注目だ。「ICHIGO ミルクスムージー with ハーゲンダッツ」は、いちごソースとミルクを合わせたスムージーに、ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームをトッピング。飲み進めるうちにアイスが溶け込み、味わいがより濃厚に変化する。
「ICHIGO ミルフィーユパフェ with ハーゲンダッツ」は、店内で焼き上げたシュガーパイとカスタードクリーム、フレッシュないちごを重ね、ミルフィーユのような層を表現。トップにはストロベリーアイスクリームを2段重ねにし、グラスの底にはパンナコッタと果肉入りいちごソースを忍ばせた。食べ進めるごとに食感と味わいが変化するご褒美パフェに仕上げた。
