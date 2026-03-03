柳原可奈子（C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　2児の母でタレントの柳原可奈子（40）が3日、自身のインスタグラムを更新。娘のために作った手作り“ひな祭り弁当”を披露した。

【写真】「すごすぎます」柳原可奈子のダイソーグッズを活用した華やかな“ひな祭り弁当”

　柳原は「今日は#ひなまつり弁当です　女の子の健やかな成長へ願いをこめました」とつづり、華やかで愛らしい“ひな祭り”の雰囲気満載の弁当を公開している。

　盛り付けについて「大好物のしいたけさんの上に、チーズと海苔で作ったお内裏様とお雛様をのせて　ダイソーの型で卵焼きを作り、ハムの桜を散らしました」と、100円ショップ・ダイソーのアイテムを使うなど工夫をこらした内容を紹介した。

　色鮮やかな弁当に、コメント欄には「なんと可愛らしい」「ママの愛情がすごく伝わるお弁当」「またまた素敵なお花見のようなお弁当」「すごすぎます」「これは喜びますね」などと称賛の声が集まっている。

　柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子長女（6）、22年11月に第2子次女（3）を出産。長女は脳性まひであることを公表している。