WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)アメリカ代表のマーク・デローサ監督が日本時間3日、第1ラウンドの3戦目までの先発投手を発表しました。

デローサ監督は初めて行われたアメリカ代表の練習後に取材に応じ、初戦のブラジル戦はジャイアンツのローガン・ウェブ投手、第2戦のイギリス戦はタイガースのタリク・スクーバル投手、第3戦のメキシコ戦はパイレーツのポール・スキーンズ投手が先発することを明かしました。

また第4戦のイタリア戦はメッツのノーラン・マクリーン投手を予定していますが、体調不良のため、様子をみて判断するとも話しました。

さらにデローサ監督は、前回、決勝で敗れた日本代表やチームの主力である大谷翔平選手や山本由伸投手についてもコメント。「日本代表には敬意を表します。リベンジという風には考えていません。あの決勝は野球にとって素晴らしい試合でした。大谷選手は尊敬しています。彼は私が見た中で、一番優れた野球選手だと思います。山本投手の昨年のポストシーズンの活躍、彼のチームの勝利のために常に準備を怠らない姿勢、彼を好きにならない人はいないと思います」と称賛しました。