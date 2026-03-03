ドコモ「d払い」自治体キャンペーン、3月は高知市や高山市などで最大100％還元
NTTドコモは、2026年3月に実施される「d払い」キャンペーン情報を公開している。3月は、合計9の地域やイベントで実施される。対象エリアおよび対象店舗での「d払い」による支払いで、dポイントの還元を受けられる。
新たにキャンペーンが始まる地域は、岐阜県高山市や熊本県熊本市と阿蘇市、新潟県全域、広島県の全域など。自治体 期間 キャンペーン名 還元率 高知県高知市 2月27日～3月26日 ちょい飲み手帖高知×土佐のおきゃく限定！！d払いで美味しいを楽しもうキャンペーン 1等：100％
2等：50％
3等：10％
4等：1％
1回あたり上限3万ポイント
期間あたり上限3万ポイント 岐阜県高山市 3月1日～31日 高山市商店街振興組合連合会限定！！d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン 熊本県熊本市、阿蘇市 3月1日～31日 阿蘇市と熊本城を結ぶ！！ d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン 新潟県 3月1日～31日 にいがた酒の陣・新潟酒月限定！！d払いでお得に乾杯キャンペーン 広島県 3月1日～31日 OK!!広島プレミアム食べんさい店限定！！d払いでお得にお買物キャンペーン 福岡県福岡市 3月1日～31日 六本松エリア限定 ”d払い お得にお買い物キャンペーン” 北海道札幌市 3月1日～31日 琴似商店街限定！！d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン 茨城県水戸市 3月7日～31日 水戸市内のお店が対象♪茨城ロボッツ水戸カムバックキャンペーン 東京都新宿区 3月19日～4月18日 クリアソン新宿と一緒に！新宿応援キャンペーン（A日程）