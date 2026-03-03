オリックス23歳ロマン投に熱視線「またえらいピッチャー出てきたな」「森もめっちゃいい準備をしてきた」大谷封じ、最速153キロの快投が話題
寺西は2回完全と侍ジャパン相手に好投を見せた（C）産経新聞社
侍ジャパン相手に2回完全
3月2日に侍ジャパンと強化試合（京セラドーム大阪）を行ったオリックスでは、若手右腕の存在も目を引いた。
先発したプロ2年目、寺西成騎は先頭の近藤健介を143キロのフォークで空振り三振。2番の大谷翔平には3球連続で153キロの速球を投じるなど真っ向勝負。最後も直球で左飛に封じた。
さらに3番・鈴木誠也にもインハイの直球で遊飛に打ち取り三者凡退。続く2回も村上宗隆をフォークで三振、吉田正尚を三飛、佐藤輝明も再びフォークで三振と一人も走者を出さない完璧なピッチングを披露した。
2024年ドラフト2位入団、開幕ローテ入りを狙う大型右腕にネット上では「寺西くん、いいね」「また、えらいピッチャー出てきたな」「気合入っとる」「フォーク、えぐい」「ストレートにキレがあった」などと称賛する声が相次いだ。また、若き右腕とバッテリーを組んだ森友哉に対しても「森もめっちゃいい準備をしてきたな」と、緩急を使って侍ジャパンを封じ込めた司令塔ぶりを評価するコメントが寄せられている。
オリックスといえば、かつてはリーグ3連覇を果たし、現在メジャーで活躍する山本由伸、吉田正尚を輩出するなど、育成力の高さでも知られる球団。今回快投した寺西がシーズンでどんな躍動する姿を見せてくれるのか。ファンの期待も高まりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
