オリックス23歳ロマン投に熱視線「またえらいピッチャー出てきたな」「森もめっちゃいい準備をしてきた」大谷封じ、最速153キロの快投が話題

寺西は2回完全と侍ジャパン相手に好投を見せた（C）産経新聞社

侍ジャパン相手に2回完全

3月2日に侍ジャパンと強化試合（京セラドーム大阪）を行ったオリックスでは、若手右腕の存在も目を引いた。

先発したプロ2年目、寺西成騎は先頭の近藤健介を143キロのフォークで空振り三振。2番の大谷翔平には3球連続で153キロの速球を投じるなど真っ向勝負。最後も直球で左飛に封じた。

さらに3番・鈴木誠也にもインハイの直球で遊飛に打ち取り三者凡退。続く2回も村上宗隆をフォークで三振、吉田正尚を三飛、佐藤輝明も再びフォークで三振と一人も走者を出さない完璧なピッチングを披露した。