キス・アンド・クライで“最高のシーン”　「あの熱狂が恋しいです」中井亜美の涙、抱擁も…「hugって暖かい」

五輪の公式インスタグラムでは、感動を呼んだミラノ・コルティナ五輪を振り返り、「あのキス・アンド・クライの瞬間」と題したダイジェスト動画を投稿している。

インスタでは「ミラノ・コルティナ2026のフィギュアスケートは、私たちが決して忘れることのない感動と物語を届けてくれました」と記し、三浦璃来と木原龍一のりくりゅうペアの歓喜の抱擁や、中井亜美の涙、アリサ・リウと抱き合うシーンなどを凝縮して公開している。

この投稿には「最高のシーンが、本当に目白押しでした」「キス・アンド・クライで繰り広げられたあの光景は、本当に最高でした」「hugって暖かい」「記憶に残り続ける名場面」「もうすでに、あの熱狂が恋しいです」「一生、忘れることはありません」と、多くの反響が寄せられ、五輪の感動を思い起こす人が多かったようだ。

