大谷翔平、鈴木誠也ら揃い踏みも…破壊力欠いた黒星に海外メディアが辛口評価「投打の仕上がりはいまひとつ」【侍ジャパン】
大谷は3打数無安打に終わった(C)Getty Images
野球日本代表「侍ジャパン」は3月2日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた強化試合として、京セラドーム大阪でオリックスと対戦。大谷翔平、鈴木誠也などメジャー組が合流後、初めてスタメンに名を連ねたゲームだったが3-4で敗れた。
【写真】大谷翔平らが投稿した大阪の決起集会の超豪華メンバーを見る
日本は先発の菊池雄星が初回から複数失点。真っすぐやスライダーをとらえられ3連打を浴びるなど打ち込まれて3点（自責点2）を奪われた。その後、菊池は4回まで投げ失点は初回のみだったが、大会へ向け不安が残る内容となった。
打線もオリックス先発の寺西成騎、2番手・田嶋大樹に4回までパーフェクトに抑えられている。5回に吉田正尚にソロ本塁打が飛び出しようやく初ヒットを記録するも、中盤以降も打線が繋がらず追いかける展開が続いた。1-4で迎えた終盤、8、9回で1点ずつを返したものの、3-4のスコアで黒星を喫した。
打者では主軸として期待された大谷、鈴木、村上宗隆にヒットが出ず、メジャーリーガーでは吉田が本塁打を記録したのみという結果に。また、守備面でも序盤からランナーを背負う場面で、内外野で不用意なプレーが目立った。
WBC開幕を前に快勝して勢いに乗りたかったが、内容、結果とも満足のいくものとはならなかった。侍ジャパンの戦いぶりは、海外メディアも視線を注いでおり、韓国の『毎日経済新聞』でも試合内容をレポートしている。
同メディアは、「この日、日本は序盤から揺さぶられた」と報じており、「韓国戦での先発が有力視される左腕・菊池雄星（エンゼルス）が立ち上がりにつかまり、初回裏に4安打を浴びて3失点（自責2）。試合の流れを相手に渡した」と振り返っている。
やはり、メジャー組の存在に注目しており、「菊池は4回を投げて6安打、2奪三振、3失点（自責2）と結果を残せず。スーパースターの大谷翔平（ドジャース）も3打数無安打に終わった」と説明。その上で、1点差での敗戦を総括する形で、「大会連覇を狙う日本だが、投打の仕上がりはいまひとつだ」と見解を示している。
侍ジャパンは3月3日、阪神と最後の強化試合を行い、大会本番に臨む。6日の初戦、台湾戦で選手個々やチーム全体の状態をピークに持って行くことが何よりも重要だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]