´Ú¹ñ¤¬ÂÇ¼Ô°ì½ä¤Ç°ìµó£¶ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¡¡ºå¿ÀÀï¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¤Î£±ÈÖ¡¦¶âÅÝ±Ê¤¬¤Þ¤¿¤â¹ë²÷£³¥é¥ó¡¡£´ÈÖ¤Ï£±¥¤¥Ë¥ó¥°£²°ÂÂÇ¡Ä£×£Â£Ã¶¯²½»î¹ç¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï
¢¡£×£Â£Ã¶¯²½»î¹ç¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½´Ú¹ñ¡Ê£³Æü¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¤¬Àè¤Ë£¶ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡££²²óÀèÆ¬¤Î°Â¸Ì±¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤«¤é£±»àËþÎÝ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ËÑÅì¸¶¤¬º¸Á°¤ØÀèÀ©ÂÇ¡£Â³¤¯¶â¼þ¸µ¤ÎÆó¥´¥í¤Î´Ö¤Ë£±ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¤â£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç£±ÈÖ¤Î¶âÅÝ±Ê¤¬º¸±Û¤¨¤Ë£³¥é¥ó¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÊÒ»³¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤¿¡££²£´Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¥ê¡¼¥°¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¤òÃ£À®¤·¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¡££²Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¤â£µ²ó¤ËÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£²ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¤Æ¡¢ÂÇ¼Ô°ì½ä¡£°Â¸Ì±¤¬¤³¤Î²ó£²ËÜÌÜ¤Î°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëº¸ÍãÀþ¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£¶¡½£°¤È¤·¤¿¡£