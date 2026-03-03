歌手の絢香（38）が2月28日にInstagramを更新し、成長した娘たちの様子をつづった。

【映像】絢香と娘たちとの親子ショット（複数カット）

2009年に俳優の水嶋ヒロ（41）と結婚し、10歳と6歳、2人の女の子を育てている絢香。Instagramでは、母の日にもらったメッセージや親子ショット、海で遊ぶ姉妹の姿など、娘たちの日常について発信し、「脚長っ」「大きくなったね〜」などさまざまな反響が寄せられていた。

2月28日の投稿では、我が家のワンコたち、アオとラキ（このときラキは寝てたから写真はアオだけ）あっという間に14歳のシニア犬」と愛犬との2ショットを公開。さらに、「娘たちは生まれたときから、ずっとアオラキと一緒に育ってきたから、二匹のごはんを用意したり、できることを自分から進んで手伝ってくれる。娘たちなりに変化を感じながら『今こうして一緒にいられる時間』を大切にしているのが伝わってくる」と、娘たちと愛犬の関係性についてつづった。

この投稿には「娘さんたちのアオラキへの思いやりにほっこりします」「絢香ファミリーに癒やしをもらってます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）