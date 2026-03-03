『虎に翼』総集編の一挙放送が決定
NHK連続テレビ小説『虎に翼』のスピンオフドラマ『山田轟法律事務所』（3月20日 後9：30放送）に先駆け、総集編の一挙放送が決定した。本編の物語を改めて振り返ることで、スピンオフへの期待を高める編成となる。
【写真】新キャスト陣が解禁！
『虎に翼』は、第110作目の連続テレビ小説。日本初の女性弁護士で後に裁判官となった三淵嘉子さんの実話をもとに、困難な時代に法の道を切り開いた女性の姿を描いたリーガルエンターテインメントである。主人公を伊藤沙莉が演じ、迷える子どもや追い詰められた女性たちを救おうと奮闘する姿を通して、法の意義と人間の尊厳を問いかけてきた。
スピンオフ『山田轟法律事務所』の舞台は、敗戦直後の上野。空襲でひん死の重傷を負ったカフェ燈台のマスター・増野を、山田よねがリヤカーで運ぶ場面から物語は始まる。無秩序と差別が渦巻く街で、これまで信じてきた法の力に疑問を抱き、心をすり減らしていくよね。生き別れていた姉・夏との再会や理不尽な暴力事件をきっかけに、深い絶望に直面する。
しかし、新聞で目にした憲法14条の言葉がよねを突き動かす。怒りと希望を壁に書き記し、轟太一との再会を経て法律事務所を開設。追い詰められた人々のために弁護士として立ち上がる姿が描かれる。共演には、カフェ燈台のマスター・増野役の平山祐介、よねの姉・夏役の秋元才加、GHQ通訳の寺田静子役の森迫永依、上野署の刑事役の鈴木拓、上野の街を裏で取りしきる水谷役の大谷亮介らが名を連ねる。
■総集編の放送スケジュール
3/15（日）NHK総合
午後11：30-翌午前0：15 総集編（1）
午前0：15-1：00 総集編（2）
午前1：00-1：45 総集編（3）
午前1：45-2：30 総集編（4）
※NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定
