『プロスピA』新CM映像解禁！大谷翔平、自分の能力で冗談「パワーは“SSS”くらいに（笑）」
コナミデジタルエンタテインメントは、KONAMI野球ゲームアンバサダーの大谷翔平選手とイチロー、ダルビッシュ有選手の3人が出演するモバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』（プロスピA）の新CMを公開した。
【動画】大谷・イチロー・ダルビッシュ登場！公開された『プロスピA』新映像
新CMは、「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」の開幕を記念して、『プロ野球スピリッツA』内で5日からスタートする新スカウト「2006 日本代表／2009 侍ジャパンセレクション」に合わせて制作。
これまでの「WORLD BASEBALL CLASSIC」の歴史を彩り、栄光を刻んできたイチロー、ダルビッシュ有選手、大谷翔平選手の3人が出演。多くの野球ファンの記憶に残る3人の名シーンをちりばめた特別な新CMとなっている。
CM撮影の舞台裏に迫ったメイキング映像もあり、「前回のWORLD BASEBALL CLASSIC から進化した自分の能力」について問われると、大谷選手は少し考えた後に、「走力ですかね」と回答。2023年の前回大会後に、59個の盗塁を記録するなど歴史的なシーズンを念頭に、自身の進化した能力を挙げた。
さらに、「パワーはSからSSになった？」と聞かれると、大谷選手は「パワーは“SSS”くらいに」と、ゲームでは存在しない限界突破の能力値を冗談交じりで回答。本塁打を量産する大谷選手のパワーに対する自信が垣間見える瞬間だった。
