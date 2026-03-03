日本サッカー協会・宮本恒靖会長「日本中の青い声援を力に変え、私たちは最高の準備で世界へ挑みます」Ｗ杯開幕まで１００日
米国、メキシコ、カナダの北中米３か国共催による史上最大規模のサッカーＷ杯開幕（現地時間６月１１日）まで３日で、あと１００日となった。
日本サッカー協会の宮本恒靖会長は同日、以下のコメントを発表した。
「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６開幕まで、あと１００日となりました。
ワールドカップという特別な舞台でＳＡＭＵＲＡＩ ＢＬＵＥが躍動する姿を想像すると、自然と気持ちが高まります。
スポーツには、人々の気持ちを一つにする力があります。
ミラノ・コルティナオリンピックでの日本選手団の挑戦は、多くの人の心を動かしました。明日からはパラリンピックの競技が始まり、明後日にはＷＢＣが開幕します。世界に挑むすべてのアスリートの皆さんに、心から敬意とエールを送ります。
そして、いま日本に広がっているこの熱を、次はサッカーが受け取り、さらに大きな力にして世界へぶつけます。
３月末、ＳＡＭＵＲＡＩ ＢＬＵＥはイギリスの地でスコットランド、そしてイングランドとの国際親善試合に臨みます。
ハムデン・パーク、ウェンブリー・スタジアムという、それぞれの代表チームの誇りが詰まった“聖地”での真剣勝負。簡単な戦いではありません。しかし、こうした舞台を経験することで、日本代表はさらなる高みへ登ることができると信じています。
その挑戦を、日本からも力強く後押しします。
渋谷に設置する日本代表の応援拠点は、その取り組みの一つです。日本代表パートナー企業各社のご協力のもと、ＰＯＰ ＵＰイベントや応援広告を展開します。すでに高まりつつある応援の想いを、さらに広げていきます。
ワールドカップは、選手だけの舞台ではありません。現地で声を届ける方も、テレビの前で見守る方も、その想いすべてがＳＡＭＵＲＡＩ ＢＬＵＥの力になります。
応援する皆さん一人ひとりがチームのメンバーです。
残り１００日。
日本中の青い声援を力に変え、私たちは最高の準備で世界へ挑みます。
皆さん、ともに『最高の景色』をつかみにいきましょう」
◆Ｗ杯の日本代表の日程
▽第１戦 オランダ戦（米国東部時間６月１４日午後４時＝日本時間１５日午前５時ＫＯ）＝ダラス＝
▽第２戦 チュニジア戦（同６月２１日午前０時＝日本時間２１日午後１時ＫＯ）＝モンテレイ＝
▽第３戦 欧州プレーオフＢ（同２５日午後７時＝日本時間２６日午前８時ＫＯ）＝ダラス＝