米国、メキシコ、カナダの北中米３か国共催による史上最大規模のサッカーＷ杯開幕（現地時間６月１１日）まで３日で、あと１００日となった。

日本サッカー協会の宮本恒靖会長は同日、以下のコメントを発表した。

「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６開幕まで、あと１００日となりました。

ワールドカップという特別な舞台でＳＡＭＵＲＡＩ ＢＬＵＥが躍動する姿を想像すると、自然と気持ちが高まります。

スポーツには、人々の気持ちを一つにする力があります。

ミラノ・コルティナオリンピックでの日本選手団の挑戦は、多くの人の心を動かしました。明日からはパラリンピックの競技が始まり、明後日にはＷＢＣが開幕します。世界に挑むすべてのアスリートの皆さんに、心から敬意とエールを送ります。

そして、いま日本に広がっているこの熱を、次はサッカーが受け取り、さらに大きな力にして世界へぶつけます。

３月末、ＳＡＭＵＲＡＩ ＢＬＵＥはイギリスの地でスコットランド、そしてイングランドとの国際親善試合に臨みます。

ハムデン・パーク、ウェンブリー・スタジアムという、それぞれの代表チームの誇りが詰まった“聖地”での真剣勝負。簡単な戦いではありません。しかし、こうした舞台を経験することで、日本代表はさらなる高みへ登ることができると信じています。

その挑戦を、日本からも力強く後押しします。

渋谷に設置する日本代表の応援拠点は、その取り組みの一つです。日本代表パートナー企業各社のご協力のもと、ＰＯＰ ＵＰイベントや応援広告を展開します。すでに高まりつつある応援の想いを、さらに広げていきます。

ワールドカップは、選手だけの舞台ではありません。現地で声を届ける方も、テレビの前で見守る方も、その想いすべてがＳＡＭＵＲＡＩ ＢＬＵＥの力になります。

応援する皆さん一人ひとりがチームのメンバーです。

残り１００日。

日本中の青い声援を力に変え、私たちは最高の準備で世界へ挑みます。

皆さん、ともに『最高の景色』をつかみにいきましょう」

◆Ｗ杯の日本代表の日程

▽第１戦 オランダ戦（米国東部時間６月１４日午後４時＝日本時間１５日午前５時ＫＯ）＝ダラス＝

▽第２戦 チュニジア戦（同６月２１日午前０時＝日本時間２１日午後１時ＫＯ）＝モンテレイ＝

▽第３戦 欧州プレーオフＢ（同２５日午後７時＝日本時間２６日午前８時ＫＯ）＝ダラス＝