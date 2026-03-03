モデルで女優の本田紗来が３日、Ｘを更新。「高校を卒業しました」と報告した。

本田は「高校を卒業しました」という一言と写真をアップ。ティアラを頭に載せ、卒業証書を手にニッコリ。高校名も隠すことなく「明治大学付属八王子高等学校」と書かれた証書を手にしていた。

校門での写真、文化祭なのか、学校での演劇をやった時の思い出の写真もアップしている。

インスタでも卒業を報告。「受験に合格して関西から東京に来て、ちゃんとお友達ができるのか不安で…入学式の日にじんましんが出ちゃったのを覚えています」と３年前を振り返り。

その不安は一瞬で吹き飛んだといい「入学式の日は、私の誕生日で、同級生のみんなが、ハッピーバースデーを歌ってくれたんです。あのときのあたたかい気持ちは、ずっと忘れません」と思い出をつづった。

早朝から弁当を作ってくれた母、送迎をしてくれた父にも感謝し、先生方にも感謝。「みんなに出会えたことが、私の宝物です」とした。

姉の本田真凜からは「ずっと偉かったよ、卒業おめでとう紗来」、本田望結からは「紗来、卒業おめでとう」の祝福のコメントが寄せられていた。

紗来が通った明大付属八王子高は偏差値６９とも言われる進学校。