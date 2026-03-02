元祖チャイドル・野村佑香が、27歳の時に一般男性と結婚した赤裸々な経緯を明かす一幕があった。

【映像】野村佑香の夫＆2人の子供たちの写真

ABEMAにて3月1日に配信された『ななにー 地下ABEMA』#108では、「一世風靡したあの人気子役は今！？人生の分岐点を激白＆衝撃エピソード大連発SP」企画が展開。この中で元祖チャイドルの野村佑香（41歳）が登場した。

子役として大活躍していた野村は、人生の大きな分岐点として「27歳の時に一般男性と結婚」したことを挙げた。香取慎吾が「結婚された方はどういう人？」と聞くと、野村は「友達の友達で、1つ年上の一般の男性です」と明かした。

続けて、キャイ〜ンの天野ひろゆきが「後にわかるんじゃないですか？『チャイドルの…！』って」と聞くと、野村は「夫は子供時代にテレビを見させてもらえない環境で…」と自身の子役時代を知らずに結婚に至ったことを伝えた。

天野が「知らなかったんだ！？」と驚くと、野村は「後からWikipediaで調べて『結構出てるんだね〜』って」と、夫も驚いていたことを伝えた。