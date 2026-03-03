お笑いコンビ、コットンの西村真二（41）ときょん（38）が、2日放送のテレビ朝日系「くりぃむナンタラ」（月曜午後11時45分）に出演。きょんが西村に感謝した。

前回に続いて、漫才の最後のオチのツッコミがないと、ボケはどう反応するかを見るドッキリ企画。

ボケのきょんがバスガイドで、ツッコミの西村が観光客のネタ。最後に西村が「いや寝れるか！」とツッコんだ後、いつもの締めの「もういいよ」を言わないことに。ドッキリを知らないきょんについて、くりぃむしちゅー有田哲平（55）が「どういうふうになりますかね」。西村は「僕が゛もういいよ゛って言うのが当たり前になりすぎているから、『日曜劇場』みたいな顔になると思います」と、にらむような表情を見せた。

観客を前にした本番、西村が「寝れるか」と言った直後にきょんは一礼。ただ、いつもの「もういいよ」がないことに戸惑いを隠せず、たびたび西村をにらむ。淡々とする西村に向かってなんとかアドリブ。その後、しばらくネタを続けてようやく西村が「もうええわ」と言って終了した。

舞台裏に戻ると、きょんは「なんだこれ、いいかげんにしろおまえ」と強い口調で西村に迫った。くりぃむしちゅー、ゲストの女優松本穂香（29）らがいる別室でネタばらしをされると、きょんは「良くないよ、相方を慌てさせて何がしたいんですか？」と切れ気味に言った。

有田から、一連の様子を見た感想を聞かれた松本は「面白かったです」と言いながらも、「ただ、途中でバスガイドさんと切り替わって怖い顔になって。きょんさんって、見ていて明るくて楽しい、いやされる存在だと思っているんで。ちょっと残念…」。するときょんは「やってみ？」と、こわもてになって松本に言うと、松本も苦笑い。

有田がきょんに「『もういいよ』って言うから漫才が終われるんでしょ。言わなかったらこんななっちゃうんでしょ」と言った。そして「いつも言ってくれて、終わらせてくれてありがとう、っていう気持ちあるんですか？」。

きょんは「確かに、その気持ちは欠けていたかもしれないですね」。有田に「あらためてお礼の言葉を言おう」と促され、西村に「いつも、『もういいよ』とか『ありがとうございました』とか先に言ってくれて、ネタを終わらせてくれてありがとう」と感謝を述べた。