「かつみ・さゆり」さゆり、夫・かつみの63歳誕生日を手作りケーキで祝福「華やかで売り物みたい」「いつまでもラブラブ」と反響

「かつみ・さゆり」さゆり、夫・かつみの63歳誕生日を手作りケーキで祝福「華やかで売り物みたい」「いつまでもラブラブ」と反響