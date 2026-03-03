「かつみ・さゆり」さゆり、夫・かつみの63歳誕生日を手作りケーキで祝福「華やかで売り物みたい」「いつまでもラブラブ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/03】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが3月1日、自身のInstagramを更新。手作りケーキを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ベテラン夫婦芸人「苺たっぷりで豪華」夫の63歳祝う手作りケーキ
さゆりは「かつみさんの63歳お誕生日 お祝いのケーキ作りましたぁ」とつづり、動画を投稿。ケーキの側面にはハートの飾りを付け、苺と生クリームをふんだんに使ってデコレーションしており、かつみは「最高です」と笑顔で喜びを見せている。思わず「買うてきたんやろ？」と言うかつみに「一生に1回の豪華な誕生日ケーキです」と照れながらも話すさゆりは「今年も一年 必要以上に元気に このまま能天気に過ごして貰いたいです〜」とかつみへメッセージを記している。
この投稿に「誕生日おめでとうございます」「華やかで売り物みたい」「愛情たっぷりで美味しそう」「素敵な夫婦」「若々しい2人」「いつまでもラブラブ」「苺たっぷりで豪華」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ベテラン夫婦芸人「苺たっぷりで豪華」夫の63歳祝う手作りケーキ
◆さゆり、手作りの誕生日ケーキを披露
さゆりは「かつみさんの63歳お誕生日 お祝いのケーキ作りましたぁ」とつづり、動画を投稿。ケーキの側面にはハートの飾りを付け、苺と生クリームをふんだんに使ってデコレーションしており、かつみは「最高です」と笑顔で喜びを見せている。思わず「買うてきたんやろ？」と言うかつみに「一生に1回の豪華な誕生日ケーキです」と照れながらも話すさゆりは「今年も一年 必要以上に元気に このまま能天気に過ごして貰いたいです〜」とかつみへメッセージを記している。
◆さゆりの投稿に反響
この投稿に「誕生日おめでとうございます」「華やかで売り物みたい」「愛情たっぷりで美味しそう」「素敵な夫婦」「若々しい2人」「いつまでもラブラブ」「苺たっぷりで豪華」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】