乃木坂46一ノ瀬美空、美脚透ける黒タイツ×ミニスカ姿披露「圧倒的な可愛さ」「歌のお姉さん感たまらない」と反響
【モデルプレス＝2026/03/03】乃木坂46の公式Instagramが、3月1日に更新された。メンバーの一ノ瀬美空が、ミニ丈のコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳乃木坂「歌のお姉さん感たまらない」ミニスカ黒タイツで美スタイル披露
投稿で一ノ瀬は「みくおねえさんからのおねがいだよー」とつづりEテレの幼児向け番組「いないいないばあっ！」（毎週月曜〜金曜あさ8時10分〜）でおなじみの「わ〜お」に合わせて踊る姿を動画で公開。「りぴーとはいしんに おいでおいでおいでおいでぴょーんぴょん」とも記し、大きめの襟がついたトップスにグレーのプリーツミニスカートに黒タイツと黒のロングブーツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
この投稿に「笑顔が最高」「圧倒的な可愛さに胸キュン」「歌のお姉さん感たまらない」「ミニ丈コーデが最高に似合ってる」「スラリとした脚に見惚れる」などと注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】22歳乃木坂「歌のお姉さん感たまらない」ミニスカ黒タイツで美スタイル披露
◆一ノ瀬美空、プリーツミニスカで美脚公開
投稿で一ノ瀬は「みくおねえさんからのおねがいだよー」とつづりEテレの幼児向け番組「いないいないばあっ！」（毎週月曜〜金曜あさ8時10分〜）でおなじみの「わ〜お」に合わせて踊る姿を動画で公開。「りぴーとはいしんに おいでおいでおいでおいでぴょーんぴょん」とも記し、大きめの襟がついたトップスにグレーのプリーツミニスカートに黒タイツと黒のロングブーツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
◆一ノ瀬美空の投稿に反響
この投稿に「笑顔が最高」「圧倒的な可愛さに胸キュン」「歌のお姉さん感たまらない」「ミニ丈コーデが最高に似合ってる」「スラリとした脚に見惚れる」などと注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】