三上悠亜、美スタイル際立つノースリセットアップ姿「色白で発光してる」「純白コーデ似合う」と反響
【モデルプレス＝2026/03/03】タレントの三上悠亜が3月1日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのセットアップ姿を公開し、話題となっている。
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「スタイル良すぎ」美ボディ際立つノースリコーデ
三上は「髪短くなって毎日楽ちんで最高 しかもなんか好評で嬉しい 春服ともぴったりなの」とつづり、写真を投稿。屋外で撮影された写真では、肩で大きなリボンを結んだノースリーブのトップスとマーメイドシルエットのロングスカートを合わせたコーディネートを公開し、スラリとした二の腕や美しいボディライン、色白な素肌を見せている。同投稿ではこのほか、同じ素材でできたアウターを羽織ったショットも披露している。
この投稿に「純白コーデ似合う」「気持ちよさそうな生地」「色白で発光してる」「綺麗すぎ」「世界一可愛い女の子」「スタイル良すぎ」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
◆三上悠亜、白セットアップで美スタイル披露
◆三上悠亜の投稿に反響
