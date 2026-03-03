“性接待”デマを払拭した韓国女優コ・ジュニ、40歳を機に結婚準備？父親に本音「可能性はある」

女優コ・ジュンヒが、結婚計画について率直な思いを明かした。

2月2日、コ・ジュンヒは自身のYouTubeチャンネル「コ・ジュンヒ GO」に動画を公開した。動画内で彼女は、父親と共に常連の平壌冷麺店を訪問。慣れ親しんだ空間で食事を楽しむ中、話題は自然と“結婚”へと移っていった。

食事の最中、父親が「昔、40歳を過ぎたら結婚すると言っていなかったか？」と切り出すと、40歳を迎えたコ・ジュンヒは少し笑いながら「40歳を過ぎたので、今は結婚の準備をしている」と答えた。

しかし、時期については慎重な姿勢を見せた。「今年中に可能か？」という質問には「今年ではない」と断言。続けて「（時期を）数字で決めておきたくはないが、可能性はある」と付け加えた。

父親が「良い旦那さんに出会って、仲睦まじく暮らしなさい」と温かい言葉をかけると、コ・ジュンヒは「これからはお父さんの行きつけの店に、別の男性と来られるよう努力してみる。誰になるかは分からないけれど」と笑顔で返した。

なお、コ・ジュンヒは、韓国芸能界を揺るがせた「バーニングサン事件」に関連して、“性接待をした女優”という事実無根のデマに巻き込まれたこともある。しかし現在はその疑惑も完全に晴れ、さまざまな分野で活動を広げている。

◇コ・ジュンヒ プロフィール

1985年8月31日生まれ。2001年に制服モデル選抜大会を通じてデビュー。2006年のドラマ『キツネちゃん、何しているの？』に出演し、女優コ・ヒョンジョンの妹役で注目を集めた。以降、ドラマ『推奴〜チュノ〜』『野王〜愛と欲望の果て』『彼女はキレイだった』『君を愛するその日まで〜アンタッチャブル〜』、映画『結婚前夜〜マリッジブルー〜』『レッドカーペット』『私の親友悪党たち』などに出演。ショートカットが似合う女優として知られ、「代表作はショートカット」という冗談があるほどトレードマークとなっている。