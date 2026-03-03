【「魔法少女にあこがれて」マジアアズール】 予約期間：3月3日12時～4月22日 10月 発売予定 価格： 22,000円（通常版） 26,400円（特装版）

KADOKAWAは、同社フィギュアブランド「KDcolle（KADOKAWAコレクション）」よりフィギュア「マジアアズール」を3月3日12時より予約受付を開始した。発売は10月を予定し、価格は通常版が22,000円、特装版が26,400円。

本商品は「魔法少女にあこがれて」よりトレスマジアの一人、マジアアズールを1/7スケールフィギュア化したもの。フィギュアのために特別に描き下ろされたイラストを元に立体化され、氷の剣を携え、凛とした表情で前を見据える正義の魔法少女の姿が再現されている。

ふわっと広がる髪やスカートの揺れなども細かく造形され、優雅なポーズも表現されている。本商品では通常衣装とダメージ衣装の2種類が用意され、好みに合わせて差し替えることができる。

また、特装版には「恍惚顔パーツ」「触手付き前髪パーツ」「触手付き両腕パーツ」と描き下ろしイラスト2枚を使用した「めくれるタペストリー」（B2サイズ）が付属する。

【特装版】

(C)小野中彰大・竹書房／魔法少女にあこがれて製作委員会