大正製薬から、なんともユニークなヘルスケアアプリが登場します。その名も「AudioCardio（オーディオカーディオ）」。

2026年3月3日の「耳の日」に合わせて正式リリースされるこのアプリ、「音を聴くだけで耳のトレーニングができる」という、ガジェット好きにも刺さりそうな新感覚のツールになっています。

音楽を聴きながら“耳トレ”ができる「AudioCardio」とは

「AudioCardio」の最大の特徴は、好きな音楽や動画を楽しみながら、バックグラウンドで“ぎりぎり聞こえない音”を流してトレーニングを行うという点です。“トレーニングのために時間を割く”のではなく、“通勤中やリラックスタイムのながら聞きでOK”という手軽さが、いかにも現代的ですね。

※本アプリは、医学的な診断、治療、予防、又はそれに準ずる行為を目的としたものではありません。診断や治療を必要とする場合は、医療機関にご相談ください。

使い方はシンプル。まずは5分で自分の耳の聞こえを見える化

アプリの使用ステップは非常に分かりやすく設計されています。

1.聞こえのチェック（約5分）：左右の耳で1,000Hz〜12,000Hzの音域を確認し、独自のスコアで現状を可視化します。

2.メニュー選択：チェック結果に基づき、自分に合った周波数を選択します。

3.トレーニング開始：1日60分を目安に、音楽などの裏で流れる音を聴くだけです。

自分の苦手な音域を数値やデータで確認できるので、「最近、特定の音が聞き取りにくいかも？」と感じている方には、自分の状態を知る良いきっかけになりそうです。

耳の簡易チェック

これらの行動項目がひとつでも当てはまる人は、「聞こえのチェック」から始めてみるのもいいかもしれませんね。

☐スマホ・テレビ・ラジオ等を大音量に設定している

☐日常的にイヤホンをする時間が長い

☐会話中に声が大きいと指摘される

☐モスキート音(高音)やベース音(低音)など苦手な音域がある

☐ノイズキャンセリング機能付きのリスニング機器を使用していない

プロ向けプランでは詳細なカスタマイズも

無料ダウンロードでスコアチェックが可能ですが、より本格的に取り組みたい人向けに有料プランも用意されています。

＜1ヶ月コース＞

・ベーシックプラン：1,150円/月

・PROプラン：1,700円/月（PROプランは6ヶ月コースと12ヶ月コースも選択可能）

PROプランでは、6種類のモードから左右の耳に2種類の周波数を選択することができ、個々の課題に合わせた集中トレーニングができるようになっています。

大正製薬が米国Audio Cardio社と独占ライセンス契約を結んで展開するこのアプリ。日々のリスニング環境を少しアップデートして、自分の「耳」と向き合う習慣を作ってみるのも面白いかもしれません。

製品概要

アプリ名：AudioCardio

価格：公式HPを参照

公式HP：https://brand.taisho.co.jp/audiocardio/

提供元：大正製薬株式会社

開発協力：株式会社Sun Asterisk（https://sun-asterisk.com/）

ライセンス元：Audio Cardio, Inc.