近藤千尋、夫・ジャンポケ太田に公開クレーム「ずっと言えなかったけど…」 必死の弁明も
お笑いトリオ・ジャングルポケットの太田博久（42）、モデルの近藤千尋（36）夫妻が3日、都内で行われた『PPIH 新業態（食品強化型ドンキ）戦略発表会』にゲストとして参加した。
【全身ショット】仲良く手をふる太田博久＆近藤千尋夫妻
冷凍されたカット野菜などドンキの食品をよく使用して時短しているという2人。しかし、それでも我慢できないことがあるそう。近藤は「ひー坊くんが、すごく面倒くさい食事の人で。最近は家族でご飯を食べる時は一緒に食べてくれるんですけど、1人の時は鶏肉をゆでたり。朝の1番忙しい時間に自分のご飯を作ったりする。ずっと言えなかったんですけど、言っちゃうね。あの時間に1人分のご飯を作るのはやめて！」と夫に公開クレームを入れた。
太田は「筋トレしか趣味がないものですから。朝は体が枯渇している状態。1時間でも早く起きてから体にタンパク質を入れるのが大事になってくる」と弁明し「冷ややかな目は常に感じています。それがわからないほど鈍感じゃないですから」と苦笑いを浮かべていた。
『ドン・キホーテ』を展開するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）は食品強化型ドンキの『驚楽の殿堂 ロビン・フッド』を4月から展開することを発表。第1号店のオープンは4月24日に愛知県あま市に甚目寺店がオープンする。
