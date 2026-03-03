土居志央梨、共演俳優とおそろいポーズで“仲良し”2ショット「最高に弾けててかわいい」「笑いすぎ〜」「これはエモい」
俳優の土居志央梨（33）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。NHKの連続テレビ小説『虎に翼』のスピンオフドラマ『山田轟法律事務所』（3月20日放送 後9：30）で共演する戸塚純貴（33）とのオフショットを披露した。
【写真複数あり】「笑いすぎ〜」「これはエモい」おそろいポーズで“仲良し”2ショットを披露した土居志央梨＆戸塚純貴
土居は、「虎に翼スピンオフ『山田轟法律事務所』記者会見でした！たくさんの記者の方に集まって下さって、感謝感謝です。戦後の空白の時間を描いたハードモードな虎に翼、這いつくばって立ち上がる姿をぜひ見届けていただけたら」と作品を紹介し、おそろいポーズを決める2ショットなど、仲の良さがうかがえる写真を複数枚アップした。
この投稿にファンからは「かわいいコンビですね」「志央梨ちゃん 笑いすぎ〜 放送が待ちきれない〜!!」「戸塚くんといるときの土居さん最高に弾けててかわいい」「なかよしのふたりがだいすきです」「よね轟コンビと同じくらい土居ちゃん純貴まんコンビも大好きです」「絶対見ます！録画して何度も繰り返し見ます！」「これはエモい」などのコメントが寄せられている。
