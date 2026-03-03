¡Ú¶¯²½»î¹ç¡Û¶âÅÝ±Ê¤¬2»î¹çÏ¢Â³¤Î¹ë²÷ÃÆ¡¡24Ç¯¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¡¢´Ú¹ñÉÔÆ°¤Î¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó
¡¡¡þ¶¯²½»î¹ç¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2026Ç¯3·î3Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¶âÅÝ±ÊÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¹ë²÷¤ÊËÜÎÝÂÇ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡0¡½2¤Î2²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÀèÈ¯¡¦ÊÒ»³¤¬¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¤¸¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶¯¿¶¡£ÂÇµå¤Ï¹â¤¤¸Ì¤òÉÁ¤¡¢º¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤ÈÃåÃÆ¤·¤¿¡£¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤Ë»°ÎÝÂ¦¤Î´Ú¹ñ¥Ù¥ó¥Á¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î¶¯²½»î¹ç¡¦ºå¿ÀÀï¤Ç¤â2¨¡3¤Î5²ó1»à¤«¤é¡¢ºå¿À3ÈÖ¼ê¡¦ÁáÀî¤«¤éº¸Ãæ´ÖÀÊ¤ØÆ±ÅÀ¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Á¡Öº£Æü¤Ï¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤è¤¦¡¢¤½¤³¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¥à¡¦¥É¥è¥ó¤Ï24Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤ÇÂÇÎ¨¡¦347¡¢38ËÜÎÝÂÇ¡¢40ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¤òÃ£À®¡£¥·¡¼¥º¥óMVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£Áö¹¶¼é¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤¬7Æü¤ÎÆü´ÚÀï¤Ç¤â¸°¤ò°®¤ë¡£