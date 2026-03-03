【ベルギーリーグ】アントワープ 1−0 シント＝トロイデン（日本時間3月1日／ボサイルスタディオン）

【映像】日本代表GK同士が激突した瞬間

シント＝トロイデンに所属する日本代表GK小久保玲央ブライアンが、試合終了間際にゴール前へ上がり、相手GK野澤大志ブランドンと競り合う珍しい場面が生まれた。

シント＝トロイデンは日本時間3月1日、ベルギーリーグ第27節でアントワープと対戦。小久保はGKとして先発出場した。アントワープのGK野澤と小久保はともにパリ五輪世代で、A代表招集歴もある未来の日本代表守護神だ。

お互いに好セーブを何度も見せた中、そんな小久保と野澤の“直接対決”が勃発した。0−1のビハインドで迎えた後半アディショナルタイム8分、ラストプレーとなるフリーキックの場面。ゴールを決めたいシント＝トロイデンは、GK小久保が前線へ駆け上がっていく。

ゴールまでは約40メートル。キッカーのライアン・メルランはふわりと浮かせたボールを、GKとDFの間へ落とす。ターゲット役となった193cmの小久保がヘディングで合わせようとする。だが、前に出たアントワープGK野澤がタイミングよくパンチング。ボールをペナルティーエリアの外に弾き出した。

ボールの落下地点で競り合った小久保と野澤は、空中で交錯する形となり、小久保のチャージがファウルの判定となった。本来は両ゴールマウスを守っているGK同士が直接ぶつかり合うという、極めて珍しい光景だった。

SNSでは「ちょ上がってきた小久保が大志に攻撃」「最後に小久保にファールされる大志くんの図面白い」「今日の小久保大暴れすぎて面白い」「ガチでおもろかった」と盛り上がりを見せた。

接触プレーはあったものの、試合後には小久保と野澤の2人が肩を組んで笑い合う姿も映し出され、「試合後は2人で肩組んで笑ってたからなおよし」といった声も上がっている。

（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）