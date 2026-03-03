俳優の杏さんが自身のインスタグラムを更新。温かみのある自筆の漫画イラストを添えて、パリで初のファンミーティングを開催することを発表しました。9年ぶりとなるエッセイ2冊の出版を記念したイベントで、3月22日に現地で行われます。



【写真を見る】【 杏 】 パリで初のファンミーティング開催を発表 「久しぶりのエッセイが出せることが嬉しく、また皆様にも届けたい」9年ぶりのエッセイ2冊出版を記念





杏さんは「初のパリでのイベントとなります」と報告し、周囲の協力を得て会場やサイトを準備できたことを明かしました。イベント名は「パンで、あなたと。Un petit moment avec Anne」で、エッセイ本出版記念ファンミーティングとして開催されます。







今回出版されるのは『杏のとことこパリ子連れ旅』と『杏のパリ細うで繁盛記』の2冊で、いずれもパリをテーマにしたエッセイです。杏さんによると「全冊ともパリの本」で、2019年から2025年までのエピソードが収められているということです。







杏さんは「久しぶりのエッセイが出せることが嬉しく、また皆様にも届けたい」とコメント。会場ではサイン本やオリジナル特製グッズの用意もあるということです。また、子連れでの参加も可能で、お昼寝の時間などを考慮して開催時間を午後2時から5時に設定したと、母親らしい配慮も綴っています。







杏さんは「人数に限りがございます。ぜひ申し込んで参加して下さい」と呼びかけており、本のためし読みなども楽しめるとしています。参加申し込みのリンクは、パリの思い出写真とともにインスタグラムのストーリーズに掲載される予定です。







また、東京でのイベントも予定されており、まずは3月22日のパリからスタートするということです。杏さんは「色々楽しい集まりにしたいなと思っております。お待ちしてます」とファンに向けてメッセージを送っています。







この投稿に、「時間ざっくりしているのパリらしい 東京のイベント行けますように！！」「憧れのパリ なかなか行けませんが、杏さんの本からパリの香り、景色を想像したいです」「この漫画、すごく可愛いですね！傑作を期待しています！」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】