ことし日本テレビの報道番組とNNN各局は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災や減災を考えます。今回は、「通信・ガス・電気 災害時の備えはどうする？」です。経済部・羽富宏文記者がお伝えします。

■災害時 スマホなどの通信はどうなる？

──まず通信ですが、災害時の情報収集などスマホがつながらないと不安になります。

はい。現在は災害時でもスマホが使える仕組みが徐々に整いつつあるんです。

通信会社のKDDIはスターリンクという衛星を介して直接通信することができるサービスを提供しています。

もし災害で携帯電話の基地局が倒壊して使えない場合にも活用できるとしていて、スマホのメッセージ通信などで情報を収集することができます。ただ、音声通話はできません。

他の通信各社もことしから衛星との直接通信サービスを始める予定です。

■能登半島地震では…通信各社が協力し通信復旧に尽力

──能登半島地震では、被災地の広い範囲で携帯電話がつながらない状況が続きましたね。

能登半島地震では普段は競争関係にある通信各社が、お互いの物資を融通しあうなど、力を合わせて通信の復旧に努めました。

こうした経験も踏まえ、通信各社は共同で災害時の支援プロジェクトを立ち上げています。

具体的には災害時、共同で船上基地局を設置し、主に沿岸地域で通信サービスを可能にするなどの取り組みを推進するということです。

■災害時は…“無料開放”公衆無線LANサービスも

──もしも都市部で災害がおきたらアクセスが集中するなどして繋がりにくいことが想像できます。

そうした大規模な通信障害が発生した場合に備え、無料で開放される公衆無線LANのサービス「00000JAPAN（ファイブゼロ・ジャパン）」があります。

災害時にはスマホでWi-Fi一覧を見ると「00000JAPAN（ファイブゼロ・ジャパン）」があがってきます。どの通信会社と契約していても無料でインターネットを利用することができます。

ただ通信の暗号化がされていないため、管理する団体は、安否確認や情報収集だけにとどめておくよう、注意を呼びかけています。

■電気・ガス 災害時の対応法は

──災害時の電気、ガスについてはどのように対応すればいいでしょうか？

まず電気ですが、大きな地震が起きた際は漏電を防ぐためにまず電気のブレーカーを切ることが必要です。

そしてガスですが、都市ガスでは、震度5相当以上の地震が起こるとガスメーターが自動的にガスを遮断する仕組みになっています。

ガスが遮断されるとガスメーターのランプ部分が赤く点滅します。地震が収まった後、ガス機器をすべてとめてください。

ガスの復帰方法はガスメーターの上の部分に設置されているボタンを押しガスの復帰を自分で行うことになります。およそ3分待って赤いランプの点滅が消えていればガス機器を使用することができます。

さらに【１】ボタンを押しても復帰しない【２】ガス臭い【３】シューというガスが漏れているような音がする

このような場合はガス管が破損している可能性があるので近づかず、何も触れず最寄りのガス会社などに連絡するようにしてください。

■モバイルバッテリー、ガスコンロの備えを 注意点も

──しばらくガス、電気が使えないことも想定すると、どのような備えをしておくのがよいでしょうか。

備えになるのは、モバイルバッテリーやカセットコンロです。

モバイルバッテリーはいざというときに使えるようしっかりと充電しておくことが大切ですが、充電の際に熱を持つ可能性があるため、充電が終わったらすみやかに電源から外しておくようにしましょう。

またカセットコンロに使用するガスボンベは使用期限を確認した上で、箱に入れたまま立てて保管するようにしてください。

──モバイルバッテリーやガスの備えは今日から行動に移せることですね。頭で分かっていても実際できないこともあるので事前にシミュレーションをしてみることも必要ですね。

災害時のライフラインや通信障害に的確に対応するためには、いざというときの手段を知っておくことが重要です。そのためにも日頃から入念な備えを怠らないことが大切です。