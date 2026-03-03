元AKB48でタレントの高橋みなみ（34）が3日、インスタグラムを更新。4月から、洗足学園音楽大の客員教授に就任することを報告した。

高橋は「ご報告です」と題し「このたび素晴らしいご縁と機会をいただき、洗足学園音楽大学の客員教授として4月より関わらせていただくことになりました」と報告。「AKB48で『キャプテン』『総監督』『応援総団長』 そしてノースリーブスで『リーダー』と様々な肩書きをいただいてきましたが、まさか自分の人生の中で『客員教授』という名前をいただくことがあると思わなかったので本当に驚いています！」とつづった。

昨年、同大で特別講演も行っており「学生の皆さんが学びたいことを追求できる学園内の施設の充実度に驚きました。そして何より学生の皆さんがとても生き生きと前のめりに質問してくださったり、一生懸命、夢と向き合う姿が心に残っていた中、こうしたご縁をいただけて嬉しい気持ちでいっぱいです 自分の経験が、これからの時代にチャレンジする学生の皆さんの何かヒントになるならばこれほど嬉しい事はありません！」とし「対話やディスカッションを通して、学生の皆さんと『共に』考え学ばせていただきたいと思っています」と意気込んだ。

大学の公式サイトでも発表され、招へいの理由について「これまでの活動を通じて培われた高い表現力、的確なコミュニケーション力、そして人と人をつなぐ力が、これからの時代を担う学生にとって重要な学びにつながると考えたため高橋氏を客員教授として招聘いたしました」とし「今後は、学生に対して『どのような講義を受けてみたいか』『どのようなことを聞いてみたいか』といったアンケートを実施し、その声を反映させながら、講義やワークショップの内容を構成していく予定です。実践に裏打ちされた知見を通じて、学生の創造力や主体性を育むことを目指します」としている。

高橋は、05年12月にAKB48の1期生としてデビュー。リーダー的存在として、48グループ総監督を務めた。16年4月にグループ卒業。結成20周年を迎えた25年には「応援総団長」も務めた。

◆洗足学園音楽大 学校法人洗足学園が経営。音楽学部を設置している国内の大学の中で、最大の学生数と最多の19コースを有しており、学生たちは自身の関心に合わせてコースやカリキュラムを選択できる。国内外で活躍するアーティストやクリエイターを多数輩出しています。マカロニえんぴつ（ロック＆ポップスコース、電子オルガンコース）やSaori（SEKAI NO OWARI、ピアノコース）、平原綾香（ジャズコース）、昆夏美（ミュージカルコース）、唯月ふうか（ミュージカルコース）、新田恵海（声楽コース）ら。