【娘がいじめをしていました】「お母さん。私ね…」ある夜、急に話しかけてきた小学5年生の娘。何か伝えたそうにしているので、ドライブに連れていくと…（2）
馬場千春さんはある夜、小学5年生の娘・小春ちゃんに話しかけられます。何か伝えたそうな様子の小春ちゃんを見て、馬場さんはひとまずドライブに連れていくことに……。※本稿は、漫画家・しろやぎ秋吾さんの著書『娘がいじめをしていました』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。
* * * * * * *
登場人物
私ね…
お皿を洗っていた馬場千春さん。
その後ろから娘の小春さんが「私ね…」と声を掛けてきました。
ちょっとドライブしよっか
「なんでもない」と小春さん。
気になった母親の千春さんは「ちょっとドライブしようか」と小春さんを誘います。
困ったらいつでも言いなさいよ
「心配させてごめんね」と母親の千春さんに謝る小春さん。
千春さんは「困ったらいつでも言いなさいよ」と声を掛けます。
小春…？
小さいころ小春さんとよく遊んでいた「愛ちゃん」の話になったところ、小春さんは泣き出してしまい……。
＜次回へ続く＞
