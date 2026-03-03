【娘がいじめをしていました】「お母さん。私ね…」ある夜、急に話しかけてきた小学5年生の娘。何か伝えたそうにしているので、ドライブに連れていくと…（2）

馬場千春さんはある夜、小学5年生の娘・小春ちゃんに話しかけられます。何か伝えたそうな様子の小春ちゃんを見て、馬場さんはひとまずドライブに連れていくことに……。※本稿は、漫画家・しろやぎ秋吾さんの著書『娘がいじめをしていました』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。

私ね…

お皿を洗っていた馬場千春さん。

その後ろから娘の小春さんが「私ね…」と声を掛けてきました。

ちょっとドライブしよっか

「なんでもない」と小春さん。

気になった母親の千春さんは「ちょっとドライブしようか」と小春さんを誘います。

困ったらいつでも言いなさいよ

「心配させてごめんね」と母親の千春さんに謝る小春さん。

千春さんは「困ったらいつでも言いなさいよ」と声を掛けます。

小春…？

小さいころ小春さんとよく遊んでいた「愛ちゃん」の話になったところ、小春さんは泣き出してしまい……。

