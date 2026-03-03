高市首相は否定も。渦中の「SANAE TOKEN」について溝口勇児氏コメント「至らないところがわかってきました」
1分間格闘技「BreakingDown」の運営などで知られる起業家・溝口勇児氏は3月3日、自身のXを更新。自身が率いるプロジェクトから誕生した仮想通貨「SANAE TOKEN（サナエトークン）」を巡る騒動について言及しました。
【投稿】溝口勇児氏、「SANAE TOKEN」について言及
そもそもの発端は、溝口氏が率いるプロジェクト「NoBorder DAO」から、高市早苗首相の名前を冠した「SANAE TOKEN」という仮想通貨が作られたこと。同トークンについて溝口氏は「高市さんサイドとはコミュニケーションを取らせていただいている」と説明していました。ところが高市首相は2日、自身のXアカウントで「このトークンについては、私は全く存じ上げません」と投稿。自身や事務所は関与していないと完全に否定しました。
溝口氏率いる「NoBorder DAO」側と、後援会側の双方から、より詳しい説明が求められます。
(文:五六七 八千代)
「もう少し整理した後にご報告します」溝口氏はまず「おれたちの至らないところがわかってきました。もう少し整理した後にご報告します」と投稿。いったん状況を整理した上で、改めて説明する考えを示しました。
「チームサナエはこの取り組みに共感」一方で、首相公認の後援会アカウントは「チームサナエはこの取り組みに共感」「活動と連携をして、共に日本の明るい未来を紡いでいきたい」と2月25日に投稿。それにもかかわらず、28日には「運営はNoBorderアプリ側が責任を持って推進されているものであり、我々が一切関与するものではありません」といった声明を出しました。
